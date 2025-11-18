Волочкова выступила с заявлением после скандального ухода из «звездного рехаба»

Балерина Анастасия Волочкова, покинувшая шоу «Звезды под капельницей», объяснила свой поступок тем, что ей не понравился проект. По словам артистки, она присоединилась к этому «антиалкогольному» шоу, чтобы познакомиться с его концепцией, но обнаружила, что вместо лечения зависимостей участников наоборот спаивают.

«Во-первых, у меня очень плотный график сейчас, я не могу постоянно пить. Во-вторых, простите, а что это за рехаб, где вместо лечения зависимости тебя фактически спаивают?» — задалась вопросом балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, еще перед съемками она выяснила, что всех звезд, которых собрали для якобы лечения алкогольной зависимости, наоборот заставляли пить спиртное – балерина назвала это «подставой». Волочкова добавила, что сейчас она занята активной подготовкой к новогодним выступлениям, а также подчеркнула, что сама знает, как ей лучше жить. Она вновь заверила, что не страдает никакими зависимостями и не видит необходимости возвращаться в «звездный рехаб».

В беседе с «Газетой.Ru» балерина также рассказывала, что приняла решение выйти из проекта после того, как один из участников взял себе ее букет роз, заявив, что цветы для нее – это «сокровенная составляющая жизни». Также она объяснила, что не принимала участия в испытаниях, но следила за другими участниками и поражалась их стойкости.

Напомним, после выхода шоу «Звезды под капельницей» на него обрушилась критика. В частности, против проекта высказался актёр Станислав Садальский, подчеркнувший, что на проекте слишком много непристойного контента, и после просмотра у него остались «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.

В свою очередь актёр и телеведущий Оскар Кучера заявил, что ему искренне жаль участников шоу, которых, судя по всему, намеренно спаивают. Он не одобрил идею того, чтобы выставлять в подобном свете «больных людей» даже ради рейтингов и назвал происходящее грустным.

