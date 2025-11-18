На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Волочкова выступила с заявлением после скандального ухода из «звездного рехаба»

Волочкова объяснила свой уход из шоу про звезд-алкоголиков намеренным спаиванием
true
true
true
close
Канал «Пятница»

Балерина Анастасия Волочкова, покинувшая шоу «Звезды под капельницей», объяснила свой поступок тем, что ей не понравился проект. По словам артистки, она присоединилась к этому «антиалкогольному» шоу, чтобы познакомиться с его концепцией, но обнаружила, что вместо лечения зависимостей участников наоборот спаивают.

«Во-первых, у меня очень плотный график сейчас, я не могу постоянно пить. Во-вторых, простите, а что это за рехаб, где вместо лечения зависимости тебя фактически спаивают?» — задалась вопросом балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, еще перед съемками она выяснила, что всех звезд, которых собрали для якобы лечения алкогольной зависимости, наоборот заставляли пить спиртное – балерина назвала это «подставой». Волочкова добавила, что сейчас она занята активной подготовкой к новогодним выступлениям, а также подчеркнула, что сама знает, как ей лучше жить. Она вновь заверила, что не страдает никакими зависимостями и не видит необходимости возвращаться в «звездный рехаб».

В беседе с «Газетой.Ru» балерина также рассказывала, что приняла решение выйти из проекта после того, как один из участников взял себе ее букет роз, заявив, что цветы для нее – это «сокровенная составляющая жизни». Также она объяснила, что не принимала участия в испытаниях, но следила за другими участниками и поражалась их стойкости.

Напомним, после выхода шоу «Звезды под капельницей» на него обрушилась критика. В частности, против проекта высказался актёр Станислав Садальский, подчеркнувший, что на проекте слишком много непристойного контента, и после просмотра у него остались «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.

В свою очередь актёр и телеведущий Оскар Кучера заявил, что ему искренне жаль участников шоу, которых, судя по всему, намеренно спаивают. Он не одобрил идею того, чтобы выставлять в подобном свете «больных людей» даже ради рейтингов и назвал происходящее грустным.

Ранее Лев Лещенко признался, что иногда чувствует себя Волочковой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами