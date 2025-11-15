На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Волочкова ушла из антиалкогольного шоу: «Нам сказали напиться перед рехабом»

Балерина Волочкова сама решила уйти из шоу «Звезды под капельницей»
true
true
true

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение уйти из антиалкогольного шоу «Звезды под капельницей». Об этом она рассказала в комментарии «Газете.Ru».

По словам Волочковой, ее почти не было в проекте — артистка приняла решение выйти из него после того, как один из участников взял себе ее букет роз.

«Меня оттуда «выгнал» Саша Габар — трэш-блогер, с которым мы в итоге потом помирились. Для меня цветы — это сокровенная составляющая моей жизни. И Саша Габар, которого я укрывала, как и Никиту Джигурду, пледом, берет мои белые розы, которые мне подарил телеканал... Я увидела эту историю [в соцсетях] уже под утро и покинула этот проект, я сама лично приняла это решение», — сказала она.

Балерина утверждает, что перед съемками им рекомендовали принимать алкоголь, однако она не могла позволить себе этого из-за плотного графика.

«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь. Но у меня другие истории были в жизни, у меня уже были запланированы спектакли, выступления», — поделилась звезда.

Кроме того, дала понять Волочкова, она не принимала участия в испытаниях, но следила за другими участниками и поражалась их стойкости.

«Я не могу столько времени посвятить реалити-шоу, потому что я все время посвящаю своему творчеству», — сказала она, поблагодарив создателей шоу за приглашение и хорошее отношение к ней.

Первый сезон нового реалити-шоу, в котором звезды борются с вредными привычками, стартовал на канале «Пятница» 14 ноября.

Ранее Дональд Трамп заявил, что никогда не пил алкоголь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами