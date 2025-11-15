Волочкова ушла из антиалкогольного шоу: «Нам сказали напиться перед рехабом»

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение уйти из антиалкогольного шоу «Звезды под капельницей». Об этом она рассказала в комментарии «Газете.Ru».

По словам Волочковой, ее почти не было в проекте — артистка приняла решение выйти из него после того, как один из участников взял себе ее букет роз.

«Меня оттуда «выгнал» Саша Габар — трэш-блогер, с которым мы в итоге потом помирились. Для меня цветы — это сокровенная составляющая моей жизни. И Саша Габар, которого я укрывала, как и Никиту Джигурду, пледом, берет мои белые розы, которые мне подарил телеканал... Я увидела эту историю [в соцсетях] уже под утро и покинула этот проект, я сама лично приняла это решение», — сказала она.

Балерина утверждает, что перед съемками им рекомендовали принимать алкоголь, однако она не могла позволить себе этого из-за плотного графика.

«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь. Но у меня другие истории были в жизни, у меня уже были запланированы спектакли, выступления», — поделилась звезда.

Кроме того, дала понять Волочкова, она не принимала участия в испытаниях, но следила за другими участниками и поражалась их стойкости.

«Я не могу столько времени посвятить реалити-шоу, потому что я все время посвящаю своему творчеству», — сказала она, поблагодарив создателей шоу за приглашение и хорошее отношение к ней.

Первый сезон нового реалити-шоу, в котором звезды борются с вредными привычками, стартовал на канале «Пятница» 14 ноября.

