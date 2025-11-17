Кучера осудил шоу про «алкоголиков-звезд»

Актер Кучера заявил, что ему жалко Джигурду и Волочкову в шоу «Звезды под капельницей»

Актер и телеведущий Оскар Кучера в Telegram-канале осудил проект «Звезды под капельницей».

Кучера возмутился идее съемки шоу про «алкоголиков-звезд».

«Они их, судя по всему, специально напаивают… Мне так жалко этих несчастных Джигурд, Волочковых и прочих желудей. Это какое-то дно», — поделился артист.

Кучера не одобрил идею того, чтобы выставлять в подобном свете «больных людей» даже для рейтингов. Он назвал происходящее грустным.

Шоу также раскритиковал актер Станислав Садальский. Артист отметил, что на проекте было очень много непристойного контента. В пример он привел то, что балерина Анастасия Волочкова захотела ночью выйти замуж за блогера Рому Желудя. По словам актера, у него остался «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.

Садальский осудил авторов проекта за идею в шоу, где звезды с зависимостью снимаются в рехабе. Артист назвал шоу «трешем». Он предположил, что следующее шоу будет про то, как знаменитости справляют нужду.

