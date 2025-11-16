На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мне одному стыдно?»: Садальский о шоу «Звезды под капельницей»

Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Станислав Садальский в Telegram-канале раскритиковал первый эпизод шоу «Звезды под капельницей».

«Подходит больше другое название «Звезды спились», печально-омерзительное тв-огнище! Почти все персонажи — яркие. Волочкова в привычном состоянии (вдрызг) — одна шоу делает, продержалась недолго. Ну и Джигурда, само собой, ушел за ней. Перлы героев под мухой не успевал записывать: давно я так горько не смеялся!» — поделился артист.

Садальский отметил, что на проекте было очень много непристойного контента. В пример он привел то, что балерина Анастасия Волочкова захотела ночью выйти замуж за блогера Рому Желудя. По словам актера, у него остался «осадок и чувство неловкости» за участников и происходящее.

«Осадок и чувство неловкости за тех, кто на экране остался. Не могу никого из них осудить, наверняка пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы», — рассказал актер.

Садальский осудил авторов проекта за идею в шоу, где звезды с зависимостью снимаются в рехабе. Артист назвал шоу «трешем». Он предположил, что следующее шоу будет про то, как знаменитости справляют нужду.

«Мне одному стыдно?!» — отметил Садальский.

