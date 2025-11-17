Лев Лещенко признался, что иногда чувствует себя Волочковой

Народный артист России Лев Лещенко рассказал, что поклонники на концертах чаще всего дарят ему огромные букеты цветов. По его словам, ему это нравится, однако если таких подарков слишком много, он начинает чувствовать себя балериной Анастасией Волочковой.

«Я, честно говоря, люблю очень цветы, мне нравится, когда их дарят, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко», — заявил певец Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что ему дарят не только цветы, но и массу других подарков, сделав акцент на книгах, особенно автобиографических – по словам исполнителя, их он особенно ценит. Также певец добавил, что и сам любит делать подарки близким и друзьям.

В конце октября сообщалось, что 83-летнийЛев Лещенко принял решение значительно ограничить свою творческую деятельность. Отмечалось, что он отказался от проведения масштабных сольных концертов и сократил количество частных выступлений до двух в месяц, причем выступает исключительно под фонограмму, ограничивая свое выступление 40 минутами — около 10 песен. Причиной стали проблемы с дыханием, одышка и боли в спине, из-за которых артист не может стоять во время выступлений.

