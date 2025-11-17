На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Солистка «Вороваек» о гастролях по зонам: «Опыт был бы интересный»

Солистки «Вороваек» опровергли, что устраивают гастроли в тюрьмах
«Воровайки»/VK

Солистки группы «Воровайки» Ксения Шапиро, Валерия Москальчук и Софья Морозова опровергли в беседе с «Пятым каналом», что выступают в тюрьмах.

Морозова назвала предрассудками то, что новые участницы группы должны устроить гастроли по колониям.

«Опыт был бы интересный, но нет», — поделилась певица.

Москальчук отметила, что «Воровайки» всего лишь играют роль бандиток, но ими не являются. По словам артистки, на их концерт приходят люди из разных слоев общества. К примеру, врачи, преподаватели и скрипачи.

«На наши концерты просто приходят для души — попеть, оторваться и отдохнуть, забыть про свои проблемы. Отдохнуть телом и душой», — рассказала артистка.

Участницы группы не исключили, что однажды выступят перед заключенными. Морозова уточнила, что это зависит не от них, а от концертного директора.

В сентябре глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить группу «Воровайки». По его мнению, коллектив можно «спокойно отменить» из-за песни «Хоп, мусорок». Глава ФБПК считает, что такие треки о силовиках недопустимы. Он уверен, что во время СВО артисты должны петь исключительно патриотичные композиции.

В ответ директор «Вороваек» Иван Лушников заявил, что Бородин поверхностно знает творчество коллектива. Мужчина напомнил, что у группы есть песня «Спасибо русскому солдату».

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о шантаже из-за видео с расстегнутой ширинкой.

