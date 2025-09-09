Директор «Вороваек» о призывах запретить группу: «Относимся положительно»

Директор «Вороваек» Иван Лушников заявил в беседе с изданием «Абзац», что коллектив может извлечь выгоду из призыва главы ФПБК Виталия Бородина запретить группу.

«Мы к таким высказываниям относимся положительно и считаем пиар-кампанией для нашей группы. Такие случаи были уже», — отметил директор коллектива.

Лушников вспомнил о том, как в Сургуте местный депутат просил запретить концерт «Вороваек» в городе. В итоге, это только сказалось на пользе группы — фанаты раскупили все билеты еще до публикации афиши.

Лушников добавил, что «Воровайки» выступают с благотворительными концертами в зоне СВО. Он считает, что Бородин поверхностно знает творчество коллектива. Мужчина напомнил, что у группы есть песня «Спасибо русскому солдату». По словам директора, «Вороваек» любят как российские бойцы в зоне СВО, так и сотрудники правоохранительных органов.

«Я был в зоне спецоперации. Там ребята слушать патриотические песни не готовы. Они хотят отвлечься от серых будней. Та же песня «Хоп, мусорок» — это юмористическая зарисовка. Львиная доля наших поклонников — это сотрудники правоохранительных органов. Они даже на частные мероприятия заказывают нашу группу», — поделился Лушников.

