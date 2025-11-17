На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отар Кушанашвили раскритиковал Козловского и Петрова: «Я сломался»

Шоумен Кушанашвили возмутился актерской игре Козловского и Петрова
true
true
true
close
otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково» раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского и Саши Петрова.

Кушанашвили не понравилась роль Козловского в сериале «Бар «Один звонок».

«Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке. Всё, что демонстрирует Козловский в кадре, это уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси — так же кривляются, не умея в жизни ничего», — сказал он.

По мнению Кушанашвили, тиктокер Егор Шип показал лучшую игру в этом сериале, а «хуже Козловского» якобы может быть только «Петров в отдельных ролях».

В начале ноября Отар Кушанашвили в шоу «НОСТАЛЬЖИ» на платформе VK Video вспомнил потасовку между Юрием Антоновым и участниками группы «Иванушки International».

Ранее Кушанашвили вспомнил, как ему платили за оскорбления в известном шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами