Отар Кушанашвили раскритиковал Козловского и Петрова: «Я сломался»

Шоумен Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково» раскритиковал актерскую игру Данилы Козловского и Саши Петрова.

Кушанашвили не понравилась роль Козловского в сериале «Бар «Один звонок».

«Я сломался на моменте, когда Данила Козловский вздумал танцевать на барной стойке. Всё, что демонстрирует Козловский в кадре, это уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси — так же кривляются, не умея в жизни ничего», — сказал он.

По мнению Кушанашвили, тиктокер Егор Шип показал лучшую игру в этом сериале, а «хуже Козловского» якобы может быть только «Петров в отдельных ролях».

