Кушанашвили вспомнил, как ему платили за оскорбления в известном шоу

Шоумен Кушанашвили заявил, что ему платили за оскорбления гостей в «Акулах пера»
Телеграм-канал КАКОВО?! | Отар Кушанашвили | Вся правда о шоу-бизнесе

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «НОСТАЛЬЖИ» на платформе VK Video назвал передачу «Акулы пера» неотъемлемой частью 90-х.

Кушанашвили признался, что не считает этот проект можно назвать его журналисткой деятельность. По словам телеведущего, ему платили за оскорбления гостей за деньги.

«Я не знал даже, кто придет! <…> Эти деньги мне нужны были для прожиточного минимума. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился шоумен.

Комик и ведущий шоу «НОСТАЛЬЖИ» Роман Косицын пошутил, что, судя по их общению за кадром, Кушанашвили теперь занимается оскорблением всех бесплатно. Журналист посмеялся над высказыванием.

В октябре Отар Кушанашвили заявил, что сериал «Бар «Один звонок»», в котором снялся Данила Козловский, оказался одним из худших в его зрительском опыте.

Кушанашвили отдельно выразил претензию относительно актерской игры Козловского, охарактеризовав ее фразой: «Уровень седьмого класса средней школы номер 15 города Кутаиси».

Ранее Кушанашвили обвинил Shaman в снобизме и высокомерии.

