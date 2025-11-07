На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кушанашвили рассказал о разборках Юрия Антонова с «Иванушками»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в шоу «НОСТАЛЬЖИ» на платформе VK Video вспомнил потасовку между Юрием Антоновым и участниками группы «Иванушки International».

По словам Кушанашвили, инцидент произошел во время гастрольного тура по Поволжью. Как отметил журналист, Антонов сначала разозлился на участника «Иванушек» Кирилла Андреева из-за исполнения его хита «Море-море». Композитор посчитал, что артист недостоин исполнять его композицию. Он призвал его прекратить петь, оскорблял и угрожал.

Кушанашвили объяснил, что у Антонова каждые полчаса «приступы плохого настроения». Андреев признался, что не хотел обидеть композитора. Своим исполнением он хотел высказать уважение коллеге. Антонов призвал певца сесть и помолчать. В этот момент зашел другой участник «Иванушек» и тоже начал петь «Море-море». Композитор приказал ему остановиться. Как отметил шоумен, народный артист России потерял самообладание после поведения Андрея Григорьева-Аполлонова.

«Рыжий самый веселый из них. Он минут через 5 вваливается и говорит: «Чувак, только за песню «Море-море» я буду тебя благодарен всю… И бам! И потом они оба устроили разборки с помощью братвы по приезду в Москву. Великая история была. А завершилась она тем, что Антонова чуть не заставили спеть «Море-море», — рассказал телеведущий.

Как заявил Кушанашвили, «братва на стороне Рыжего» оказалась сильнее той, что защищала народного артиста.

Ранее Кушанашвили сравнил игру Козловского с кривляниями школьников в Кутаиси.

