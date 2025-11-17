Адвокат Диброва потребовал свободу телеведущему после его отъезда из России

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский в Telegram-канале прокомментировал отъезд телеведущего из России.

Добровинский заявил, что Диброву не надо оправдываться ни перед кем за свои поездки. Адвокат отметил, что телеведущий решил отметить свой день рождения так, как ему хочется. По словам представителя шоумена, артист также уедет из России на Новый год не один. Добровинский намекнул, что спутник знаменитости всех удивит.

«И на январские праздники тоже уедет. Я точно знаю. И даже знаю, с кем. И это еще раз всех потрясет. И, возможно, на майские праздники снова улетит. Человек должен в свободной стране жить как хочет, если он не нарушает закон. Свободу Дмитрию Диброву», — заключил адвокат.

По данным Telegram-канала Mash, из-за скандала с расстегнутой ширинкой Дибров якобы был вынужден отменить празднование дня рождения в Москве. Знаменитость отметил 66-летие на Бали.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

