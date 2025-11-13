Поплавская получила более полумиллиона рублей за курсы

«Звездач»: Яна Поплавская заработала свыше 500 тысяч рублей на курсах для детей

Актриса и телеведущая Яна Поплавская получила более полумиллиона за проведение культурно‑досугового проекта, связанного с обучением детей ораторскому искусству и сценическому мастерству. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Всего благодаря курсам, уточняет СМИ, Поплавская заработала 583 тысячи рублей. В рамках программы артистка учит молодое поколение чувствовать себя уверенно в публичных выступлениях, а также помогает совершенствовать дикцию и актерские способности.

Недавно Поплавская резко высказалась в отношении шоумена Дмитрия Диброва, отказавшись подавать ему руку после скандала с расстегнутой ширинкой. Она назвала его поведение назвала «мерзким трешем» и сравнила произошедшее со скандальными выходками другого известного человека, Алексея Панина.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

