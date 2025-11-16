На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Дибров уехал из России на фоне скандала с расстегнутой ширинкой

Mash: телеведущий Дибров отпраздновал день рождения на Бали
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров улетел из России на фоне скандала с расстегнутой ширинкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за скандала Дибров был вынужден отменить празднование дня рождения в Москве. Знаменитость скромно отметил 66-летие на Бали. Mash отметил, что данный курорт по случайности популярен среди свингеров.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии.

В феврале 2024-го Дибров признался, что в 1990-е посещал клубы свингеров. По мнению телеведущего, главным плюсом таких открытых отношений было отсутствие вранья, и этому стоило бы поучиться многим семьям.

По словам Диброва, прежде всего при вступлении в движение свингеров его учили не звонить после выхода из клуба той женщине, с которой познакомился.

Ранее депутат Госдумы назвал Диброва психом после скандала с расстегнутой ширинкой.

