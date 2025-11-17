На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Напавшего на Ариану Гранде поклонника посадили в тюрьму

В Сингапуре приговорили к девяти дням тюрьмы мужчину, напавшего на певицу Гранде
Австралийского блогера Джонсона Вэня приговорили к девяти дням тюрьмы в Сингапуре за то, что схватил певицу Ариану Гранде на премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада». Об этом сообщает «Би-би-си».

Вэнь признал себя виновным в нарушении общественного порядка. Прокуратура назвала его «серийным нарушителем», который срывает мероприятия, привлекая к себе внимание. Ранее он уже хулиганил на концертах Кэти Перри и The Weeknd и вторгался на спортивные площадки.

Ему грозило до трех месяцев тюремного заключения, однако мужчина был приговорен к девяти дням заключения. Вэнь заверил в суде, что больше так не поступит.

На премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» 13 ноября 2025 года в Сингапуре Гранде шла по желтой дорожке вместе с коллегами — Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом, как вдруг к ней подбежал Вэнь. Он обхватил артистку за плечи в намерении прижать к себе, а она пыталась отстраниться. На помощь певице пришла Эриво.

В феврале 2025 года Ариана Гранде //www.gazeta.ru/culture/news/2025/02/06/25022936.shtmlрассказывала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2017 году. Тогда на концерте артистки в Манчестере произошел теракт, а позже не стало ее бывшего партнера — рэпера Мака Миллера.

Ранее Леди Гага заявила, что едва осталась жива после срыва в 2017 году.

