Ариана Гранде рассказала о тревожном звонке гинеколога после номинации на «Оскар»

Американская певица Ариана Гранде на шоу Джимми Киммела рассказала о тревожном звонке гинеколога после ее номинации на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом пишет TMZ.
Звезда мюзикла «Злая: Сказка о ведьме с Запада» призналась, что ее напугал вызов от врача сразу же после номинации. Выяснилось, что специалист просто хотел поздравить ее с возможностью получить «Оскар».
Ведущий шоу Джимми Киммел назвал телефонный звонок «немного странным», после чего Гранде призналась, что ее психотерапевт также позвонил ей.
Накануне Ариана Гранде рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2017 и 2018 году.
Тогда на концерте артистки в Манчестере произошел теракт, а позже не стало ее бывшего партнера — рэпера Мака Миллера.
Ранее Ариана Гранде впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным, бросившим жену.