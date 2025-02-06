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Ариана Гранде рассказала о тревожном звонке гинеколога после номинации на «Оскар»

Гинеколог певицы Гранде напугал ее звонком после номинации на «Оскар»
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Mario Anzuoni/Reuters

Американская певица Ариана Гранде на шоу Джимми Киммела рассказала о тревожном звонке гинеколога после ее номинации на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом пишет TMZ.

Звезда мюзикла «Злая: Сказка о ведьме с Запада» призналась, что ее напугал вызов от врача сразу же после номинации. Выяснилось, что специалист просто хотел поздравить ее с возможностью получить «Оскар».

Ведущий шоу Джимми Киммел назвал телефонный звонок «немного странным», после чего Гранде призналась, что ее психотерапевт также позвонил ей.

Накануне Ариана Гранде рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2017 и 2018 году.

Тогда на концерте артистки в Манчестере произошел теракт, а позже не стало ее бывшего партнера — рэпера Мака Миллера.

Ранее Ариана Гранде впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным, бросившим жену.

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