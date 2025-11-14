На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогеру-рецидивисту грозит крупный штраф за нападение на Ариану Гранде

В Сингапуре предъявлено обвинение блогеру за нападение на певицу Ариану Гранде
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Австралийскому блогеру по имени Джонсон Вэнь, известному в сети как Pyjama Man, предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка после нападения на певицу Ариану Гранде. Об этом сообщает «Би-би-си».

На премьере фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада», которая состоялась 13 ноября 2025 года в Сингапуре, Гранде шла по желтой дорожке вместе с коллегами — Мишель Йео, Синтией Эриво и Джеффом Голдблюмом, как вдруг к ней подбежал мужчина в белой рубашке и шортах. Он обхватил артистку за плечи в намерении прижать к себе, а она пыталась отстраниться.

Интернет-пользователи выяснили, что нарушителем оказался Джонсон Вэнь, который уже не раз врывался на мероприятия со звездами. Позднее мужчина подтвердил участие в инциденте в Сингапуре на своей страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Фанат поблагодарил Гранде якобы за предоставленную возможность появиться на дорожке вместе с ней.

По сообщениям местных СМИ, Вэнь намерен признать себя виновным на суде, отказавшись от услуг адвоката. Если блогера признают виновным, то ему грозит штраф на сумму до $1540 тыс.

В феврале 2025 года Ариана Гранде рассказывала о психологических проблемах, с которыми столкнулась в 2017 году. Тогда на концерте артистки в Манчестере произошел теракт, а позже не стало ее бывшего партнера — рэпера Мака Миллера.

Ранее Леди Гага заявила, что едва осталась жива после срыва в 2017 году.

