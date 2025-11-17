Юрист заявил, что с Долиной могут взыскать 112 млн за квартиру

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье сможет взыскать деньги, выплаченные певице, несмотря на признание сделки недействительной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-представителя Лурье, юриста Владимира Мнацаканова.

«В деле с Долиной не все так страшно для покупателя, потому что рано или поздно тем или иным способом деньги с Долиной можно будет взыскать», – заявил журналистам он.

Мнацаканов обратил внимание на то, что певица не раз публично подтверждала получение 112 млн рублей за продажу жилья. Юрист считает, что ввиду этого не важно, по какому из оснований сделка признана недействительной – все равно должна быть реституция.

Юрист также указал на то, что суд первой инстанции ссылался на невозможность установить, какая сумма была передана Долиной, однако утверждает, что видеозаписи видно, как в кассе Долиной и Лурье выдают запаянные банковские упаковки.

Кроме того, продолжил он, Долину как минимум дважды предупреждали о подозрительности банковских транзакций с суммами, вырученными за продажу квартиры, однако певица отметала подозрения.

Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной.

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве. Все фигуранты дела находятся под стражей, вину они не признают.

По версии следствия, вместе с иными неустановленными лицами они со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной более 175 млн рублей. Кроме того, обвиняемые лишили артистку права на элитную квартиру в московском районе Хамовники.

Дело рассматривается в закрытом режиме в Балашихинском суде Московской области. Судебное заседание переносили четыре раза из-за неявки участников процесса.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Лариса Долина является истинным владельцем квартиры в Хамовниках, которую она по указанию мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу за недвижимость. Однако в случае неудачи ей не удастся вернуть потраченные на покупку квартиры деньги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Долиной сообщил, что артистке угрожали.