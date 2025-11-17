На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист заявил, что с Долиной могут взыскать 112 млн за квартиру

Юрист Мнацаканов: покупательница квартиры Долиной сможет взыскать деньги с певицы
true
true
true
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье сможет взыскать деньги, выплаченные певице, несмотря на признание сделки недействительной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-представителя Лурье, юриста Владимира Мнацаканова.

«В деле с Долиной не все так страшно для покупателя, потому что рано или поздно тем или иным способом деньги с Долиной можно будет взыскать», – заявил журналистам он.

Мнацаканов обратил внимание на то, что певица не раз публично подтверждала получение 112 млн рублей за продажу жилья. Юрист считает, что ввиду этого не важно, по какому из оснований сделка признана недействительной – все равно должна быть реституция.

Юрист также указал на то, что суд первой инстанции ссылался на невозможность установить, какая сумма была передана Долиной, однако утверждает, что видеозаписи видно, как в кассе Долиной и Лурье выдают запаянные банковские упаковки.

Кроме того, продолжил он, Долину как минимум дважды предупреждали о подозрительности банковских транзакций с суммами, вырученными за продажу квартиры, однако певица отметала подозрения.

Кассационный суд 27 ноября рассмотрит жалобу Лурье на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной.

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве. Все фигуранты дела находятся под стражей, вину они не признают.

По версии следствия, вместе с иными неустановленными лицами они со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной более 175 млн рублей. Кроме того, обвиняемые лишили артистку права на элитную квартиру в московском районе Хамовники.

Дело рассматривается в закрытом режиме в Балашихинском суде Московской области. Судебное заседание переносили четыре раза из-за неявки участников процесса.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Лариса Долина является истинным владельцем квартиры в Хамовниках, которую она по указанию мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу за недвижимость. Однако в случае неудачи ей не удастся вернуть потраченные на покупку квартиры деньги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Долиной сообщил, что артистке угрожали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами