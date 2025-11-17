На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фонду капремонта не удалось взыскать долг с российской актрисы

Суд отказал Фонду капремонта Москвы в иске к актрисе Ольге Арнтгольц
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд отклонил иск о взыскании платы за коммунальные платежи с известной российской актрисы Ольги Арнтгольц. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Исковое заявление к Арнтгольц о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В свою очередь, суд вынес определение об отказе в принятии заявления к производству. О причинах такого решения не сообщается.

15 ноября сообщалось, что Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг в 4122 рубля с кинорежиссера Юлия Гусмана.

За день до этого стало известно, что суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с телеведущей и журналистки Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта.

4 июля сообщалось, что мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами