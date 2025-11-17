Фонду капремонта не удалось взыскать долг с российской актрисы

Суд отказал Фонду капремонта Москвы в иске к актрисе Ольге Арнтгольц

Суд отклонил иск о взыскании платы за коммунальные платежи с известной российской актрисы Ольги Арнтгольц. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Исковое заявление к Арнтгольц о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В свою очередь, суд вынес определение об отказе в принятии заявления к производству. О причинах такого решения не сообщается.

15 ноября сообщалось, что Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать долг в 4122 рубля с кинорежиссера Юлия Гусмана.

За день до этого стало известно, что суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с телеведущей и журналистки Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта.

4 июля сообщалось, что мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева.

Ранее сообщалось, что Аглая Тарасова рискует потерять стомиллионную квартиру из-за долгов.