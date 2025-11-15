У российского режиссера нашли долг за коммуналку

Российский режиссер Юлий Гусман задолжал 4122 рубля за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

Заявление о вынесении судебного приказа в отношении Гусмана поступило мировому судье Лефортовского района Москвы. В роли истца выступил Фонд капитального ремонта города Москвы.

До этого суд взыскал с журналистки Ксении Собчак долги за коммуналку по трем искам. Речь шла о плате за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Об исках Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы к журналистке стало известно 1 октября. После этого общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что ей могут грозить серьезные меры, вплоть до принудительного списания средств со счетов, ареста имущества и запрета на выезд из страны.

Ранее в Москве начали принудительное взыскание коммунальных платежей с блогерши Лерчек.