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Суд взыскал с Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Суд в Москве взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ
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РИА «Новости»

Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд». Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — уточнили в суде.

При этом сумма накопившегося у актера долга не сообщается.

3 июля появилась информация, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 1,5 миллиона рублей.

До этого суд в столице удовлетворил требование о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой долга по коммунальным платежам. Инициатором иска выступило АО «Мосводоканал». Точная сумма задолженности в материалах не указана.

Ранее СМИ сообщили, что Нагиев скрывает свои реальные доходы от государства.

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