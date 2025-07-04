Суд взыскал с Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Суд в Москве взыскал с актера Дмитрия Нагиева долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд». Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — уточнили в суде.

При этом сумма накопившегося у актера долга не сообщается.

3 июля появилась информация, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 1,5 миллиона рублей.

До этого суд в столице удовлетворил требование о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой долга по коммунальным платежам. Инициатором иска выступило АО «Мосводоканал». Точная сумма задолженности в материалах не указана.

Ранее СМИ сообщили, что Нагиев скрывает свои реальные доходы от государства.