Шуфутинский предложил спросить его о колоноскопии

Певец Шуфутинский отказался отвечать на вопрос о регистрации брака
Алексей Майшев/РИА Новости

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский отказался отвечать на вопросы о браке с танцовщицей Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Шуфутинского, его личная жизнь журналистов не касается. Он также иронично предложил спросить его о медицинских процедурах.

«Зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще, да? Зачем вам это нужно?» — рассуждает певец.

Вместо этого Шуфутинский порекомендовал задавать вопросы о творчестве, музыке и профессиональных интересах, а не о частной жизни.

Свадьбу с 49-летней танцовщицей 77-летний Шуфутинский подтвердил недавно.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Шуфутинского якобы экстренно прооперировали. По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Позже Шуфутинский опроверг слухи об онкологическом заболевании. Он предположил, что кто-то пытается «похайпить» на его здоровье. Как отметил артист, на самом деле ему не диагностировали никаких опухолей. Артисту также не проводили операций за последнее время

Ранее Шуфутинский признавался, что сбросил 18 килограммов после упреков избранницы в лишнем весе.

