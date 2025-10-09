Михаил Шуфутинский ответил на слухи об опухоли: «Должен разочаровать»

Певец Михаил Шуфутинский в беседе с ТАСС опроверг слухи об онкологическом заболевании.

Шуфутинский предположил, что кто-то пытается «похайпить» на его здоровье. Как отметил артист, на самом деле ему не диагностировали никаких опухолей. Артисту также не проводили операций за последнее время.

«Должен разочаровать. Всё совершенно нормально. Я в первый раз слышу о каких-то анализах, каких-то операциях и опухолях. Те, кому это нравится, не дождетесь! Я чувствую себя замечательно. Никаких операций не было. Если кто-то мне расскажет, что было, я хотя бы найду, где. Пока не вижу у себя мест, где бы меня оперировали», — рассказал музыкант.

Шуфутинский рассказал, что сейчас находится на гастролях в Челябинске. Он уже провел концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ессентуках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи. Артист пожелал всем удачи, здоровья и хорошей теплой осени.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Шуфутинского якобы экстренно прооперировали. По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Ранее Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского.