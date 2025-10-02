Стало известно, что грозит Собчак за долги по коммуналке

Из-за внушительных долгов за жилье и коммунальные услуги ведущей, блогеру Ксении Собчак грозят серьезные меры, вплоть до принудительного списания средств со счетов, ареста имущества и запрета на выезд из страны. Поданные в ее отношении иски – это типичный механизм взыскания долгов, объяснил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь Общественной Службе Новостей.

Напомним, накануне стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три иска к Ксении Собчак. Они касаются взыскания платы за жилую площадь и коммунальные платежи, а также тепло и электроэнергию. Сумма исковых требований к журналистке не раскрывается, также пока неизвестна дата заседания.

Как напомнил специалист, законом предусмотрено, что с собственников, которые не оплачивают коммуналку и не делают взносы на капремонт, долги взыскиваются через суд. Причем сначала должнику начисляют пени, затем кредитор (им может выступать УК или фонд) направляет претензию, а после, при отсутствии реакции, обращается в суд. Причем обычно речь идет об упрощенной процедуре через судебный приказ, а вот исковое заявление – это уже следующий этап, подчеркнул Бондарь.

«В ситуации с Ксенией Собчак конкретные суммы и детали пока не известны. Однако судебный приказ — это упрощенная процедура для бесспорных долгов на сумму до 500 тысяч рублей. Зная это, можно предположить, что сумма долга Ксении Собчак по каждому иску может быть выше», — предположил эксперт.

По его словам, если суд встанет на сторону истца, то меры могут предусматривать списание средств с банковских счетов, удержание части дохода, запрет на выезд за границу и арест имущества.

Тем, кто столкнулся с подобными проблемами, Бондарь порекомендовал в первую очередь проверить начисления в квитанциях на предмет ошибок. Также важно не доводить ситуацию до суда, а попытаться договориться о рассрочке платежей, чтобы избежать дополнительных трат на госпошлины и прочие статьи расходов.

