Тарантино впервые за долгое время вышел в свет с женой

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и актриса Даниэла Пик, впервые за долгое время вместе вышли в свет. Об этом сообщает Daily Mail.

Тарантино пришел на премьеру фильма Дэнни А. Абекейзера «Идеальная игра». В картине снялась супруга Квентина. В проекте также приняли участие звезда «Крика» Дэвид Аркетт и Эли Данкер. Съемки ленты прошли в Израиле и Грузии.

Квентин Тарантино проживает в Израиле с женой — певицей Даниэлой Пик. В апреле 2025-го режиссер приобрел в этой стране участок под строительство дома.

Кинематографист женился на Пик в 2018 году. В 2020-м у них родился сын Лео. В 2022 году у пары появилась на свет дочь. Ходил слух, что Тарантино назвал сына в честь его коллеги по многим фильмам Леонардо Ди Каприо. Режиссер опроверг это в шоу Джимми Киммела.

В январе 2025-го Квентин Тарантино признался, что не спешит возвращаться в кино из-за детей. По словам режиссера, он не хочет снимать фильм, пока его сыну не исполнится хотя бы шесть лет.

Ранее Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере.

