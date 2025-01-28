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Квентин Тарантино рассказал, когда вернется в кино

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что вернется в кино после 6-летия сына
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Global Look Press

Режиссер Квентин Тарантино признался, что не спешит возвращаться в кино из-за детей. Его слова передает The Hollywood Reporter.

«Я не хочу снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы 6 лет. Тогда он будет знать, что происходит, будет присутствовать на съемках, и это останется в его памяти на всю жизнь», — пояснил постановщик.

Тарантино растит сына сына Лео, которому скоро исполнится 5 лет, и дочь. Сейчас, поделился режиссер, он пишет пьесу. Тарантино не исключил, что экранизирует ее в будущем.

«Если это будет фиаско, то я, вероятно, не стану делать из нее фильм. Но если она будет хитом? Возможно, это будет мой последний фильм», — заявил режиссер.

В апреле 2024 года стало известно, что Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик». Проект должен был стать последним в карьере режиссера. Его сюжет рассказывал о талантливом кинокритике, который публикует свои рецензии на популярные фильмы в журнале для взрослых. Действие картины разворачивалось в Южной Калифорнии в 1977 году.

Ранее сообщалось, что Натали Портман и Селена Гомес стали главными претендентками на роль Бритни Спирс.

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