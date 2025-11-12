Игорь Крутой вспомнил, как Евгений Леонов «выбил» ему комнату

Продюсер Крутой заявил, что Леонов помог получить ему первую квартиру в Москве

Продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал в беседе с teleprogramma.org, что народные артисты Евгений Леонов и Валентина Толкунова помогли обзавестись первой квартирой в Москве.

«Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира», — поделился композитор.

Первая коммунальная квартира Крутого находилась на Речном вокзале. Продюсер до сих пор считает это место своим любимым. Ему также нравятся Ленинские горы и Нескучный сад в Москве. По словам музыканта, эти места вызывают у него умиление.

