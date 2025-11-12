На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игорь Крутой вспомнил, как Евгений Леонов «выбил» ему комнату

Продюсер Крутой заявил, что Леонов помог получить ему первую квартиру в Москве
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Продюсер и композитор Игорь Крутой рассказал в беседе с teleprogramma.org, что народные артисты Евгений Леонов и Валентина Толкунова помогли обзавестись первой квартирой в Москве.

«Евгений Павлович Леонов с Валентиной Толкуновой пошли к председателю райисполкома Ленинградского района и выбили мне коммунальную комнату. Вот в этой комнате в трехкомнатной квартире была первая моя крепость в Москве, моя первая квартира», — поделился композитор.

Первая коммунальная квартира Крутого находилась на Речном вокзале. Продюсер до сих пор считает это место своим любимым. Ему также нравятся Ленинские горы и Нескучный сад в Москве. По словам музыканта, эти места вызывают у него умиление.

В апреле Игорь Крутой признался, что видел голого Александра Буйнова. Он рассказал, что курьез произошел на дне рождения исполнителя. Продюсер музицировал вместе с женой певца Аленой, когда народный артист вошел без одежды. На половом органе исполнителя были очки.

Буйнов подтвердил этот случай. По словам певца, он надел очки, чтобы сымитировать лицо на интимном месте.

Ранее Валя Карнавал уехала в больницу после дня рождения.

