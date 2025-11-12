На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дибров рискует попасть в тюрьму на 3 года после инцидента с ширинкой

Юрист Соловьев: Диброва могут осудить на 3 года после инцидента с ширинкой
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Юрист Иван Соловьев заявил, что шоумена Дмитрия Диброва могут наказать по административной статье о мелком хулиганстве за инцидент с расстегнутой ширинкой. Его слова передает aif.ru.

«Самое малое, что может грозить за такой перформанс — наказание по статье 20.1 КоАП, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — сказал эксперт.

По данной статье, уточнил Соловьев, предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. В то же время юрист не исключил, что поведение Диброва может быть квалифицировано по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Если следствие установит, что обнаженные гениталии шоумена увидели лица, не достигшие 16-летнего возраста, то тогда Диброву грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии. Сам Дибров никак не комментировал произошедшее.

Ранее Поплавская назвала мерзким трешем поведение Дмитрия Диброва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами