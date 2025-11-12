Дибров рискует попасть в тюрьму на 3 года после инцидента с ширинкой

Юрист Соловьев: Диброва могут осудить на 3 года после инцидента с ширинкой

Юрист Иван Соловьев заявил, что шоумена Дмитрия Диброва могут наказать по административной статье о мелком хулиганстве за инцидент с расстегнутой ширинкой. Его слова передает aif.ru.

«Самое малое, что может грозить за такой перформанс — наказание по статье 20.1 КоАП, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — сказал эксперт.

По данной статье, уточнил Соловьев, предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. В то же время юрист не исключил, что поведение Диброва может быть квалифицировано по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Если следствие установит, что обнаженные гениталии шоумена увидели лица, не достигшие 16-летнего возраста, то тогда Диброву грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

11 ноября Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая произошла в одной из башен «Москва-Сити». Папарацци засняли, как мужчина, внешне похожий на телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У человека на записи была расстегнута ширинка и были видны гениталии. Сам Дибров никак не комментировал произошедшее.

