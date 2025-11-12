Ефремов избавляется от российского имущества на сумму 200 млн рублей

Актер Михаил Ефремов переписал часть своей недвижимости в Москве на общую сумму около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Шестикомнатную квартиру в районе Хамовники, утверждает Telegram-канал, Ефремов передал экс-возлюбленной Софье Кругликовой, чтобы избежать судебных разбирательств по разделу имущества во время развода.

Эта недвижимость, которую Ефремов приобрел в 2011 году, находится в историческом здании на Плотниковом переулке. Ее площадь составляет почти 150 кв. м., а цена может достигать 140 млн рублей. Именно здесь актер пребывал под домашним арестом после аварии с участием Сергея Захарова.

Кроме того, Ефремов передал половину своей доли в квартире на Тверской улице, унаследованной от дяди в 2023 году, в совместное владение с бывшей женой. Стоимость этой квартиры оценивается примерно в 90 млн рублей.

3 сентября Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об их расставании стало известно в июле. По данным СМИ, российский артист якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе связанными с его свиданиями в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором сообщала пресса.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

