На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ефремов избавляется от российского имущества на сумму 200 млн рублей

SHOT: актер Михаил Ефремов переписал квартиру в Хамовниках, чтобы избежать судов
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов переписал часть своей недвижимости в Москве на общую сумму около 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Шестикомнатную квартиру в районе Хамовники, утверждает Telegram-канал, Ефремов передал экс-возлюбленной Софье Кругликовой, чтобы избежать судебных разбирательств по разделу имущества во время развода.

Эта недвижимость, которую Ефремов приобрел в 2011 году, находится в историческом здании на Плотниковом переулке. Ее площадь составляет почти 150 кв. м., а цена может достигать 140 млн рублей. Именно здесь актер пребывал под домашним арестом после аварии с участием Сергея Захарова.

Кроме того, Ефремов передал половину своей доли в квартире на Тверской улице, унаследованной от дяди в 2023 году, в совместное владение с бывшей женой. Стоимость этой квартиры оценивается примерно в 90 млн рублей.

3 сентября Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об их расставании стало известно в июле. По данным СМИ, российский артист якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе связанными с его свиданиями в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором сообщала пресса.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.

Ранее появились подробности наследства Владимира Симонова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами