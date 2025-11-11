На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Развеян миф об удалении ребер у Гурченко

Продюсер Сенин опроверг миф об удалении ребер у Гурченко
true
true
true
close
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Продюсер Сергей Сенин в беседе с NEWS.ru опроверг слухи, что актриса Людмила Гурченко удалила ребра ради тонкой талии.

Сенин уверен, что данные слухи распространялись из-за зависти к стройным формам Гурченко. Он заявил, что артистка была генетически предрасположена к худобе.

«Так бывает. Кто-то уникально пишет стихи, кто-то уникально сочиняет музыку. А ей, помимо уникальных талантов актерских и писательских, был дан уникальный божий дар такой потрясающей формы», — поделился продюсер.

Сенин добавил, что Гурченко с юмором относилась к слухам об удалении ребер.

«Она же говорила: «Хотите — пощупайте!» И там пересчитали, все на месте», — рассказал Сенин.

В декабре 2024-го внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила против того, чтобы в России создали дипфейк актрисы. По ее словам, использование таких технологий не поможет повторить ее талант.

Технологию дипфейка в последние годы часто используют в киноиндустрии, чтобы «оживить» звезд. Так, например, в новых фильмах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

Ранее Ольга Бузова призналась, что мучает мужчин в отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами