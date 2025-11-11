Развеян миф об удалении ребер у Гурченко

Продюсер Сенин опроверг миф об удалении ребер у Гурченко

Продюсер Сергей Сенин в беседе с NEWS.ru опроверг слухи, что актриса Людмила Гурченко удалила ребра ради тонкой талии.

Сенин уверен, что данные слухи распространялись из-за зависти к стройным формам Гурченко. Он заявил, что артистка была генетически предрасположена к худобе.

«Так бывает. Кто-то уникально пишет стихи, кто-то уникально сочиняет музыку. А ей, помимо уникальных талантов актерских и писательских, был дан уникальный божий дар такой потрясающей формы», — поделился продюсер.

Сенин добавил, что Гурченко с юмором относилась к слухам об удалении ребер.

«Она же говорила: «Хотите — пощупайте!» И там пересчитали, все на месте», — рассказал Сенин.

В декабре 2024-го внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила против того, чтобы в России создали дипфейк актрисы. По ее словам, использование таких технологий не поможет повторить ее талант.

Технологию дипфейка в последние годы часто используют в киноиндустрии, чтобы «оживить» звезд. Так, например, в новых фильмах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

