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Внучка Гурченко оценила идею создания дипфейка актрисы

Внучка Людмилы Гурченко выступила против создания дипфейка актрисы
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ИнкФильм

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева выступила против того, чтобы в России создали дипфейк актрисы. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

По ее словам, использование таких технологий не поможет повторить ее талант.

«Я против [создания дипфейка]. Какой в этом смысл? Я его не вижу. Повторить талант невозможно», – сказала Королева.

Технологию дипфейка в последние годы часто используют в киноиндустрии, чтобы «оживить» звезд. Так, например, в новых фильмах появились образы Владислава Галкина, Леонида Куравлева и Юрия Никулина.

В августе внук Юрия Никулина Юрий заявил, что его семья осталась довольной «оживлением» актера в фильме режиссера Сарика Андреасяна «Манюня. Приключения в Москве». В картине Андреасяна создали образ народного артиста СССР Юрия Никулина с помощью искусственного интеллекта. Команда проекта воссоздала внешность и голос актера для эпизодической роли. Артиста цирка не стало 21 августа 1997 года. По словам внука Никулина, семья видела исходный вариант еще до выхода картины на экран.

Ранее российские актеры рассказали о своем отношении к цифровым копиям знаменитостей.

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