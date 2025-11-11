Стало известно о миллионных долгах фронтмена группы «Три дня дождя»

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов задолжал Федеральной налоговой службе 1,78 млн руб. Об этом сообщило издание «Постньюс» со ссылкой на данные о финансовых обязательствах музыканта.

Уточняется, что задолженность образовалась из-за непогашенных налоговых выплат по ИП, связанному с деятельностью в сфере исполнительских искусств.

Если музыкант не погасит долг перед налоговой в ближайшее время, ему грозит блокировка банковских счетов и принудительные меры взыскания через службу судебных приставов. Исполнительные производства против Викторова еще не возбуждены.

3 ноября «Постньюс» сообщил, что блогер Екатерина Трофимова, известная как Катя Клэп, задолжала Федеральной налоговой службе 570 тыс. руб. Задолженность возникла из-за неуплаты налогов по ее ИП, которое связано с рекламными агентствами.

До этого сообщалось, что блогер Лиза Миллер, которая позиционирует себя в сети «самой успешной бизнес-мамой», оформила банкротство, чтобы не платить 233 млн руб. долгов. Знаменитость проживает в Дубае и продолжает продавать свои курсы по схеме скандально известных коллег Лерчек и Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что у Влада Бумаги нашли долг на 2 млн рублей перед ФНС.