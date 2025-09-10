На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Конкурент подтанцовки Булановой»: Газманов увеличил гонорар из-за популярности в TikTok

SHOT: певец Олег Газманов поднял гонорар с 5 до 7 млн рублей благодаря TikTok
true
true
true
close
Тимур Ханифаев

Певец Олег Газманов поднял гонорар на 2 млн рублей после того, как стал «новым крашем» у молодежи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Газманов приобрел популярность благодаря своему танцу на хит «Я по жизни загулял». 75-летний певец исполнил его на фестивале «Новая волна», а затем повторил уже с супругой Мариной. Видео с артистом завирусилось в TikTok, подростки начали разучивать хореографию и делать ролики.

Как сообщает SHOT, сейчас гонорар Газманова составляет не менее 7 млн рублей, в то время как раньше исполнитель был готов выступать на протяжении 45 минут за 5 млн рублей. Кроме того, на корпоративы Газманова увеличился спрос: теперь его график расписан до конца 2025 года.

«У подтанцовки Татьяны Булановой появился конкурент, а у зумеров — новый краш», — сыронизировал SHOT в посте.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

Позднее Газманов назвал трогательным, что его композиции вошли в школьную программу. Он добавил, что детей не нужно заставлять петь его треки, так как они делают это «с радостью».

Ранее адвокат Гордон заступилась за Тарасову и призвала освободить Блиновскую с Лерчек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами