«Конкурент подтанцовки Булановой»: Газманов увеличил гонорар из-за популярности в TikTok

Певец Олег Газманов поднял гонорар на 2 млн рублей после того, как стал «новым крашем» у молодежи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Газманов приобрел популярность благодаря своему танцу на хит «Я по жизни загулял». 75-летний певец исполнил его на фестивале «Новая волна», а затем повторил уже с супругой Мариной. Видео с артистом завирусилось в TikTok, подростки начали разучивать хореографию и делать ролики.

Как сообщает SHOT, сейчас гонорар Газманова составляет не менее 7 млн рублей, в то время как раньше исполнитель был готов выступать на протяжении 45 минут за 5 млн рублей. Кроме того, на корпоративы Газманова увеличился спрос: теперь его график расписан до конца 2025 года.

«У подтанцовки Татьяны Булановой появился конкурент, а у зумеров — новый краш», — сыронизировал SHOT в посте.

В августе Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) и других.

Позднее Газманов назвал трогательным, что его композиции вошли в школьную программу. Он добавил, что детей не нужно заставлять петь его треки, так как они делают это «с радостью».

