Юрист заявил о желании Газманова вернуть накопленные на пенсию деньги

Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский певец Олег Газманов хочет вернуть деньги, накопленные на пенсию, которые он передал знакомому Геворгу Саркисяну, в отношении которого расследуются два уголовных дела о мошенничестве. Об этом сообщил в интервью РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин.

Юрист подчеркнул, что Газманов всю жизнь работал и накопил свои деньги честно.

Олег Газманов обратился в Московский городской суд с делом о мошенничестве в сентябре этого года. Певец заявил, что он и его супруга стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот якобы собирался использовать в качестве инвестиций. Это были деньги, которые артист откладывал на пенсию.

После мужчина отказался выплачивать долг и проценты по нему. Артист заявляет, что в инвестировании не участвовал и не знал, куда именно Саркисян собирался вкладывать деньги.

