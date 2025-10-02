На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Отпугнул даже преданных фанатов»: Газманов потерял заказы после повышения гонорара

Baza: певец Олег Газманов был вынужден снизить свой гонорар с 7 до 4 млн рублей
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Народный артист Олег Газманов был вынужден вдвое снизить свой гонорар спустя месяц после повышения цен на выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале сентября 2025 года Газманов поднял гонорар до 7 млн рублей после всплеска популярности в социальных сетях. Однако за месяц артисту не поступило ни одного заказа, и в результате он снизил стоимость выступления до 4 млн рублей.

«Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза — с предыдущим его не заказали даже на День полиции <…> Видимо, стоимость выступления отпугнула даже самых преданных фанатов», — сказано в посте.

При этом, подчеркивает Baza, Газманов увеличил требования в райдере: если в 2024-м артист просил виски марки «Smokehead Sherry Cask Blast», квашеную капусту и сало, то теперь заменил алкоголь на текилу брендов Don Julio, Patron или Casamigos, а от упомянутых закусок отказался. Среди других требований: хлеб цельнозерновой бездрожжевой, два лимона, нарезка мясная (но не колбасная), сезонные ягоды, печень трески, салатный микс, ﻿﻿козий сыр и пармезан. Все продукты, подчеркивается в райдере, должны быть высокого качества из магазинов премиум-класса.

Кроме того, в транспортном райдере артиста фигурируют такие премиальные марки автомобилей, как Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW. Певец просит отдельный автобус для команды и сопровождение ГИБДД для избежания возможных пробок.

Ранее критик Соседов объяснил причины массового хейта к Анне Седоковой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами