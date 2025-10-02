«Отпугнул даже преданных фанатов»: Газманов потерял заказы после повышения гонорара

Народный артист Олег Газманов был вынужден вдвое снизить свой гонорар спустя месяц после повышения цен на выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В начале сентября 2025 года Газманов поднял гонорар до 7 млн рублей после всплеска популярности в социальных сетях. Однако за месяц артисту не поступило ни одного заказа, и в результате он снизил стоимость выступления до 4 млн рублей.

«Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза — с предыдущим его не заказали даже на День полиции <…> Видимо, стоимость выступления отпугнула даже самых преданных фанатов», — сказано в посте.

При этом, подчеркивает Baza, Газманов увеличил требования в райдере: если в 2024-м артист просил виски марки «Smokehead Sherry Cask Blast», квашеную капусту и сало, то теперь заменил алкоголь на текилу брендов Don Julio, Patron или Casamigos, а от упомянутых закусок отказался. Среди других требований: хлеб цельнозерновой бездрожжевой, два лимона, нарезка мясная (но не колбасная), сезонные ягоды, печень трески, салатный микс, ﻿﻿козий сыр и пармезан. Все продукты, подчеркивается в райдере, должны быть высокого качества из магазинов премиум-класса.

Кроме того, в транспортном райдере артиста фигурируют такие премиальные марки автомобилей, как Mercedes, Lincoln, Audi A8 или BMW. Певец просит отдельный автобус для команды и сопровождение ГИБДД для избежания возможных пробок.

Ранее критик Соседов объяснил причины массового хейта к Анне Седоковой.