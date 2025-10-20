В «Ленкоме» раскрыли состояние госпитализированного Збруева

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в беседе с ТАСС, что госпитализированный народный артист РСФСР Александр Збруев находится в хорошем состоянии.

По словам Варшавера, Збруев выглядит замечательно. Как отметил президент «Ленкома», через несколько дней артиста выпишут и отправят домой.

«Будет готовиться к выходу на сцену. Спасибо всем тем, кто радуется за то, что наш замечательный актер находится в хорошем состоянии», — поделился президент театра.

9 октября президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что Збруев попал в НИИ Склифосовского. По данным Mash, артист жаловался на спазмы в области живота. По их данным, Збруеву стало плохо на сцене «Ленкома».

В юбилейном спектакле по «Вишневому саду» артист должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.

В беседе с журналистами Збруев назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался. У артиста поднялось давление перед постановкой.

Ранее в Театре имени Ленсовета резко отреагировали на слухи об уходе Боярского со сцены.