На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Ленкоме» раскрыли состояние госпитализированного Збруева

Президент «Ленкома» Варшавер заявил, что Збруева скоро выпишут из больницы
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в беседе с ТАСС, что госпитализированный народный артист РСФСР Александр Збруев находится в хорошем состоянии.

По словам Варшавера, Збруев выглядит замечательно. Как отметил президент «Ленкома», через несколько дней артиста выпишут и отправят домой.

«Будет готовиться к выходу на сцену. Спасибо всем тем, кто радуется за то, что наш замечательный актер находится в хорошем состоянии», — поделился президент театра.

9 октября президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что Збруев попал в НИИ Склифосовского. По данным Mash, артист жаловался на спазмы в области живота. По их данным, Збруеву стало плохо на сцене «Ленкома».

В юбилейном спектакле по «Вишневому саду» артист должен был играть Гаева, но перед выходом на сцену пожаловался на слабость и головокружение. В постановке его заменил Геннадий Козлов, который играет Гаева по очереди со Збруевым.

В беседе с журналистами Збруев назвал свой возраст «солидным» и объяснил, что долгое время был в отпуске, давно не играл спектакль и очень волновался. У артиста поднялось давление перед постановкой.

Ранее в Театре имени Ленсовета резко отреагировали на слухи об уходе Боярского со сцены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами