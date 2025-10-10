Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о госпитализации матери

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице на плановом обследовании. Об этом NEWS.ru сообщила ее дочь Ольга.

Продолжительность пребывания артистки в медицинском учреждении составит от трех до пяти дней. Федосеева-Шукшина получила направление на полное обследование в поликлинике.

«Состояние [Лидии Николаевны] не ухудшается, потому что за ней ухаживают, заботятся. Я, собственно, этим и занимаюсь», — добавила Ольга в беседе с изданием «Абзац».

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что народная артистка Федосеева-Шукшина находится в больнице в состоянии средней тяжести. 87-летнюю знаменитость поместили в клинику, поскольку она пожаловалась на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Также Mash раскрывал, что Федосеева-Шукшина испытывает проблемы с передвижением и жалуется на боли в спине. У нее могут быть еще и проблемы с памятью: как заявляют источники, из-за провалов в памяти актриса часто забывает о необходимости использовать ходунки, что создает риск падений при ходьбе.

В сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, как готовится к собственной кончине. По словам артистки, она уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.

