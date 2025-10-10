На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о госпитализации матери

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга: мать планово пролежит в больнице до пяти дней
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице на плановом обследовании. Об этом NEWS.ru сообщила ее дочь Ольга.

Продолжительность пребывания артистки в медицинском учреждении составит от трех до пяти дней. Федосеева-Шукшина получила направление на полное обследование в поликлинике.

«Состояние [Лидии Николаевны] не ухудшается, потому что за ней ухаживают, заботятся. Я, собственно, этим и занимаюсь», — добавила Ольга в беседе с изданием «Абзац».

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что народная артистка Федосеева-Шукшина находится в больнице в состоянии средней тяжести. 87-летнюю знаменитость поместили в клинику, поскольку она пожаловалась на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Также Mash раскрывал, что Федосеева-Шукшина испытывает проблемы с передвижением и жалуется на боли в спине. У нее могут быть еще и проблемы с памятью: как заявляют источники, из-за провалов в памяти актриса часто забывает о необходимости использовать ходунки, что создает риск падений при ходьбе.

В сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, как готовится к собственной кончине. По словам артистки, она уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.

Ранее сообщалось, что актера Збруева перевели в НИИ им. Склифосовского из-за подозрения на рак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами