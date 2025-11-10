Американский продюсер подсказал, с чего начать обмен фильмами между Россией и США

Американский кинопродюсер Стивен Мао подсказал, с чего начать культурный обмен между Россией и США. Его цитирует ТАСС.

По словам Мао, этот обмен может начаться с фильмов, разрушающих стереотипы, и боевиков.

«Боевики будут пользоваться успехом из-за остросюжетной наполненности», — сказал он.

Мао отметил, что такая инициатива получила «зеленый свет» на самом высоком уровне, его студии также предстоит заручиться поддержкой культурных ведомств.

«Это, безусловно, придаст импульс дальнейшей работе», — сказал он, призвав в сложные времена сохранять открытый диалог на культурном и художественном уровнях.

Совместное кинопроизводство двух стран Мао бы начал с нескольких «сильных сценариев» для остросюжетных драм, которые будут успешными как в художественном, так и в финансовом плане.

3 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.

Накануне Мао рассказал о съемках трех российско-американских фильмов со Стивеном Сигалом.

Ранее Стивену Сигалу предложили сняться в русской версии «Терминатора».