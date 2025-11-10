На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский продюсер подсказал, с чего начать обмен фильмами между Россией и США

Продюсер Мао предложил России и США обменяться боевиками
true
true
true
close
Millennium Films, Nu Image Films

Американский кинопродюсер Стивен Мао подсказал, с чего начать культурный обмен между Россией и США. Его цитирует ТАСС.

По словам Мао, этот обмен может начаться с фильмов, разрушающих стереотипы, и боевиков.

«Боевики будут пользоваться успехом из-за остросюжетной наполненности», — сказал он.

Мао отметил, что такая инициатива получила «зеленый свет» на самом высоком уровне, его студии также предстоит заручиться поддержкой культурных ведомств.

«Это, безусловно, придаст импульс дальнейшей работе», — сказал он, призвав в сложные времена сохранять открытый диалог на культурном и художественном уровнях.

Совместное кинопроизводство двух стран Мао бы начал с нескольких «сильных сценариев» для остросюжетных драм, которые будут успешными как в художественном, так и в финансовом плане.

3 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.

Накануне Мао рассказал о съемках трех российско-американских фильмов со Стивеном Сигалом.

Ранее Стивену Сигалу предложили сняться в русской версии «Терминатора».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами