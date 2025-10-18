На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стивену Сигалу предложили сняться в русской версии «Терминатора»

Шоумен Барецкий: «Будем снимать «Терминатор. Русская версия» с Сигалом
true
true
true
close
Михаил Синицын/РИА Новости

Известный эпатажными высказываниями российский шоумен Стас Барецкий предложил американскому актеру Стивену Сигалу может сыграть в российской версии «Терминатора». Об этом он поговорил с NEWS.ru.

Барецкий утверждает, что его агент работает с Сигалом.

«Мы будем снимать «Терминатор. Русская версия». Так и будет называться. Сигал сыграет его противника, а Терминатора сыграю я, мне сделают грим», — говорит Барецкий.

По словам шоумена, Терминатор будет антагонистом, а Сигал с ним сразится. Он уточнил, в фильме будет минимум спецэффектов и не будет ИИ.

Звезда фильмов «В осаде», «Приказано уничтожить» и «Захват» с 2016 года имеет российское гражданство.

30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

До этого Сигал заявил, что хочет вернуться на экран и готов сниматься в российском кино.

Ранее Сигал назвал себя русским.

