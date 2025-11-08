На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стивену Сигалу достались главные роли в трех российско-американских фильмах

Продюсер Мао: Сигал сыграет в трех совместных фильмах России и США
Actionhouse Pictures

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал сыграет сразу в трех совместных фильмах России и США в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Стивена Мао.

«В следующем году мы планируем начать производство трех российско-американских фильмов с легендарным актером Стивеном Сигалом в главной роли. Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах», — уточнил Мао.

Один из фильмов содержит пять сцен, снятых в разных регионах России, в том числе на Алтае, добавил он. Продюсер обратил внимание на то, что во всех трех картинах будут задействованы и американские, и российские съемочные группы, что должно способствовать сближению киноиндустрий двух стран.

Также, говорит Мао, один проект будет философским — в нем авторы постараются сочетать черты боевика и «духовной истории».

Сейчас у продюсера уже есть договоренность о международной дистрибуции проектов в России, США и ряде других стран.

Стивен Мао — американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao и продюсер короткометражного фильма-лауреата премии «Оскар» «Кожа» (2018).

В октябре Сигал поддержал создание Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Сигал также посчитал неразумным, что делегации из России сейчас запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с кинопремией «Оскар».

Ранее Стивену Сигалу предложили сняться в русской версии «Терминатора».

