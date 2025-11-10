Лариса Долина отказалась приходить на суд по афере с ее квартирой

Певица Долина ходатайствовала о рассмотрении дела о квартире без нее

Певица Лариса Долина отказалась участвовать в рассмотрении дела об афере с ее квартирой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката звезды.

По словам адвоката, певица ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствии.

«Но все зависит от суда — он может признать явку обязательной», — добавила представительница Долиной.

В закрытом режиме 10 ноября допросил двух других потерпевших, которых, как считает обвинение, обманули эти же фигуранты.

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве. Все фигуранты дела находятся под стражей, вину они не признают.

По версии следствия, вместе с иными неустановленными лицами они со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитили у Долиной более 175 млн рублей. Кроме того, обвиняемые лишили артистку права на элитную квартиру в московском районе Хамовники.

Дело рассматривается в закрытом режиме в Балашихинском суде Московской области. Судебное заседание переносили четыре раза из-за неявки участников процесса.

В сентябре суд подтвердил, что ставшая жертвой мошенников Лариса Долина является истинным владельцем квартиры в Хамовниках, которую она по указанию мошенников продала матери-одиночке Полине Лурье по заниженной стоимости. Адвокат Лурье заверила, что женщина продолжит борьбу за недвижимость. Однако в случае неудачи ей не удастся вернуть потраченные на покупку квартиры деньги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Долиной сообщил, что артистке угрожали.