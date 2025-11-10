На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончался основатель группы Savage Крис Брэдли

Группа Savage сообщила о смерти бас-гитариста Криса Брэдли
Metal Hammer/Getty Images

Бас-гитарист британской хеви-метал-группы Savage, который также был одним из ее основателей, Крис Брэдли скончался после продолжительной болезни. Информация об этом появилась на странице группы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Savage с печалью сообщают, что Крис Брэдли, вокалист и басист, скончался после долгой борьбы со здоровьем. <...> Его наследие сохранит его семья, близкие и многочисленные фанаты, которым он принес столько радости своей музыкой!» — говорится в сообщении.

Брэдли и гитарист Энди Доусон создали Savage еще в подростковом возрасте. В 1983 году вышел дебютный альбом группы Loose N Lethal, ставший крайне популярным в США. Музыканты активно выступали на рок-фестивалях вместе с Metallica и Venom, а в 1985 году выпустили второй альбом Hyperactive, который также был оценен весьма высоко.

Спустя год Savage распались, но объединились спустя девять лет и записали еще несколько пластинок.

В октябре скончался участник группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Музыканты отметили, что Риверс для них был не просто бас-гитаристом, он олицетворял собой магию.

Ранее умер сооснователь Kiss Эйс Фрейли.

