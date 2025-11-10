На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Прохор Шаляпин дал определение Алле Пугачевой

Певец Шаляпин назвал Пугачеву неоднозначной фигурой
true
true
true
close
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Певец Прохор Шаляпин в беседе с журналисткой Ксенией Собчак дал определение народной артистке СССР Алле Пугачевой. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Шаляпин не согласился с политической позицией уехавшей из России звезды, которой, по его мнению, «страна дала все».

«Алла Борисовна — она неоднозначная фигура», — говорит певец.

Прохор Шаляпин недоумевает, почему Пугачева не поддержала интересы государства, однако подчеркнул, что не имеет права на осуждение звезды, поскольку не добился похожих успехов.

«Я и за то, чтобы отнестись к ней с уважением, просто оставить в покое и не трогать ее», — заключил он.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

В августе 2025 года вышло интервью с певицей, где она ответила на вопрос о предательстве родины. Певица заявила, что не считает себя таковой. Она также не согласна с распространяемым недоброжелателями утверждением, что«бежала» из страны.

В начале ноября сообщалось, что Пугачева не рассталась со своим Rolls-Royce Phantom.

Ранее Швыдкой назвал Пугачеву выдающейся певицей.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами