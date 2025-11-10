Прохор Шаляпин дал определение Алле Пугачевой

Певец Прохор Шаляпин в беседе с журналисткой Ксенией Собчак дал определение народной артистке СССР Алле Пугачевой. Интервью с артистом опубликовано на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

Шаляпин не согласился с политической позицией уехавшей из России звезды, которой, по его мнению, «страна дала все».

«Алла Борисовна — она неоднозначная фигура», — говорит певец.

Прохор Шаляпин недоумевает, почему Пугачева не поддержала интересы государства, однако подчеркнул, что не имеет права на осуждение звезды, поскольку не добился похожих успехов.

«Я и за то, чтобы отнестись к ней с уважением, просто оставить в покое и не трогать ее», — заключил он.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

В августе 2025 года вышло интервью с певицей, где она ответила на вопрос о предательстве родины. Певица заявила, что не считает себя таковой. Она также не согласна с распространяемым недоброжелателями утверждением, что«бежала» из страны.

В начале ноября сообщалось, что Пугачева не рассталась со своим Rolls-Royce Phantom.

Ранее Швыдкой назвал Пугачеву выдающейся певицей.