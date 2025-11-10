Названа третья песня, за которую составили протокол на «певицу иноагентов» Наоко

Названа третья песня, за которую в отношении вокалистки группы «Стоптайм» Дианы Логиновой (Наоко) был составлен протокол о дискредитации армии. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Нарушение увидели в исполнении песни «Лебединое озеро» рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) на пересечении Малой Конюшенной и Невского проспекта 12 октября.

Музыкантов группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. Певица получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью». Еще одно административное дело о дискредитации действий ВС в отношении девушки в конце месяца вернули на доработку. По нему ей вменяется исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC.

О третьем протоколе стало известно 9 ноября.

Ранее в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов.