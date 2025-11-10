На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа третья песня, за которую составили протокол на «певицу иноагентов» Наоко

Третий протокол на певицу Наоко составили за «Лебединое озеро»
true
true
true
close
Stoptime_Band/Telegram

Названа третья песня, за которую в отношении вокалистки группы «Стоптайм» Дианы Логиновой (Наоко) был составлен протокол о дискредитации армии. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Нарушение увидели в исполнении песни «Лебединое озеро» рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) на пересечении Малой Конюшенной и Невского проспекта 12 октября.

Музыкантов группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. Певица получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью». Еще одно административное дело о дискредитации действий ВС в отношении девушки в конце месяца вернули на доработку. По нему ей вменяется исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC.

О третьем протоколе стало известно 9 ноября.

Ранее в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов.

