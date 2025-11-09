На «певицу иноагентов» Наоко составили еще один протокол о дискредитации ВС РФ

В суд Петербурга поступил третий протокол на певицу Наоко о дискредитации армии

В Санкт-Петербурге составили еще один административный протокол на певицу Диану Логинову (Наоко). Об этом рассказала РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она сообщила, что в Дзержинский районный суд в отношении исполнительницы поступило дело о нарушении части 1 статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»). Лебедева отметила, что суд еще не принял эти материалы к производству.

Музыкантов группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. руб. Певица получила и еще один арест за мелкое хулиганство — из-за «исполнения песни с нецензурной бранью». Еще одно административное дело о дискредитации действий ВС в отношении девушки в конце месяца вернули на доработку. По нему ей вменяется исполнение песни «Светлая полоса» Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов.