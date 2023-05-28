Художника Илью Кабакова назвали одним из самых дорогих мастеров, признанных на Западе

Председатель Союза художников России Андрей Ковальчук в беседе с «Газетой.Ru» назвал известие о смерти Ильи Кабакова «грустной новостью» и вспомнил, что встречался с мастером в галерее Дины Верни в Париже. По его словам, Кабаков был очень востребованным советским мастером, а впоследствии стал «№1» среди успешных на Западе российских художников.

«Илья Кабаков — это наш советский и потом уже впоследствии американский художник. Один из основателей московского концептуализма, и им было создано много различных инсталляций. В конце 80-х годов, когда он уже эмигрировал в Америку, в соавторстве со своей супругой он работал практически 30 лет. Но до этого он был членом Союза художников СССР, занимался детской книжной графикой, работал очень много, был востребованным. Один из самых дорогих наших советских художников, которые на Западе признаны. Его работы стоили и стоят очень больших денег, успешный художник. Наверное, если сходу спросить, кого вы знаете из художников, которые стали успешными на Западе, то Илья Кабаков – это №1. Он был почетным членом Российской академии художеств. Когда он уже был на Западе, то стал зарубежным почетным членом Российской академии художеств. Это важно, потому что академия очень широко смотрит на вклад в искусство, и Кабаков тоже стал почетным академиком», — сказал он.

27 мая на странице Фонда Ильи и Эмилии Кабаковых в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) было опубликовано сообщение о смерти художника-концептуалиста Ильи Кабакова. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Уточняется, что семья планирует провести частные похороны, а публичная поминальная служба состоится через несколько недель.