На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где похоронят умершего в Париже художника Булатова

ТАСС: прощание с Булатовым пройдет в Париже, но похоронят его в Москве
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Прощание с советским и российским художником-концептуалистом, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым пройдет в Париже, однако похоронить его планируют в Москве. Об этом сообщила подруга семьи творческого деятеля Татьяна, передает ТАСС.

«Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве», — заявила она.

По словам женщины, Булатов всегда говорил, что должен быть похоронен только в России, поскольку его родина всегда для него «была, есть и будет».

Дата и место похорон станут известны позже.

Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет 9 ноября. Последние три дня художник пролежал в одной из больниц Парижа, рассказала ТАСС подруга семьи. По ее словам, он умер из-за эмфиземы легких.

Эрик Булатов считался одним из самых богатых художников современности. За время своей карьеры мужчина создал множество известных мировому сообществу работ, среди которых «Вход – нет входа», «Свобода», «Живу-вижу». Его самая дорогая работа «Слава КПСС», созданная в 1975 году, была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2 млн.

Ранее умер народный художник России Никонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами