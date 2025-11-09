Стало известно, где похоронят умершего в Париже художника Булатова

ТАСС: прощание с Булатовым пройдет в Париже, но похоронят его в Москве

Прощание с советским и российским художником-концептуалистом, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым пройдет в Париже, однако похоронить его планируют в Москве. Об этом сообщила подруга семьи творческого деятеля Татьяна, передает ТАСС.

«Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве», — заявила она.

По словам женщины, Булатов всегда говорил, что должен быть похоронен только в России, поскольку его родина всегда для него «была, есть и будет».

Дата и место похорон станут известны позже.

Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет 9 ноября. Последние три дня художник пролежал в одной из больниц Парижа, рассказала ТАСС подруга семьи. По ее словам, он умер из-за эмфиземы легких.

Эрик Булатов считался одним из самых богатых художников современности. За время своей карьеры мужчина создал множество известных мировому сообществу работ, среди которых «Вход – нет входа», «Свобода», «Живу-вижу». Его самая дорогая работа «Слава КПСС», созданная в 1975 году, была продана на аукционе Phillips в Лондоне за $2 млн.

