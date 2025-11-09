«Пространство есть свобода»: умер самый дорогой художник России Эрик Булатов

9 ноября стало известно о смерти художника и скульптора, одного из основателей московского концептуализма и соц-арта Эрика Булатова. Он умер в возрасте 92 лет.

Будущая легенда российского и советского искусства родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (Екатеринбург). Его отец не особенно верил, что сын станет художником, но Булатов окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова и устроился работать иллюстратором. Так он зарабатывал на жизнь много лет, но и о творчестве не забывал. Жил по принципу «полгода на книжки, полгода на живопись».

Через пару лет после института (в 1960-м) вошел в нонконформистское художественное объединение «Сретенский бульвар». Членами этого объединения были Илья Кабаков, Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев-Нолев и другие художники.

Визитной карточкой творчества Эрика Булатова стало совмещение плакатных надписей и реалистических пейзажей на одном полотне. Он часто работал с текстом, шрифтом и советскими лозунгами, совмещая их с изображениями неба и природы, создавая контрасты и символы.

Среди известных работ Булатова: «Вход — нет входа», «Свобода», «Живу-вижу», «Не прислоняться», «Революция — перестройка» и многие другие. Его культовая картина — «Слава КПСС» 1975 года — ушла с молотка в 2008-м за $2,1 млн, что тогда сделало Булатова самым дорогим российским художником.

«Пространство есть свобода», — говорил Эрик Булатов, расположив главный советский лозунг на фоне движущихся облаков. Его картины в целом — это размышление о свободе и человеческом восприятии реальности.

Даже те, кто не сталкивался с соц-артом, могли знать Булатова с раннего детства: он иллюстрировал сказку Шарля Перро «Кот в сапогах» для издательства «Малыш».

В 1989 году Булатов уехал в Нью-Йорк, а спустя три года — в Париж, но, несмотря на это, часто выставлялся в России. Так, в 2020 году на территории металлургического завода в городе Выксе Нижегородской области появилась монументальная работа Булатова — 119 метров в длину и 20 метров в высоту. Художник составил ее из двух своих картин «Стой — Иди» и «Амбар в Нормандии». Этот мурал — самое большое живописное произведение Булатова под открытым небом.

Картины художника можно найти в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Московском музее современного искусства, Музее современного искусства Центра Помпиду в Париже, галерее «Альбертина» в Вене и других выставочных центрах.

«Газета.Ru» в память о художнике собрала его знаковые работы.