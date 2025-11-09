Стало известно, где пройдет прощание с Симоновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым пройдет в Театре им. Евгения Вахтангова. Об этом сообщили РИА Новости в беседе с учреждением.

Дату прощания объявят позже.

«Все вопросы, связанные с прощанием и похоронами, будут решаться после встречи с родственниками покойного», — пояснили в пресс-службе театра.

Директор театра Кирилл Крок также подтвердил эту информацию в беседе с ТАСС.

9 ноября не стало ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова из-за сердечной недостаточности.

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Артист участвовал в таких проектах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня».

