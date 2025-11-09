Звезда Театра Вахтангова: умер Владимир Симонов

Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет.

«Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — говорится в сообщении театра.

Будущий народный артист родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После средней школы переехал в Москву и попробовал поступить в Театральное училище им. Бориса Щукина. Он успешно прошел творческое испытание, но не сдал экзамены по русскому языку и литературе. После этого Симонов вернулся домой и окончил отделение режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры. Позднее ему все же удалось поступить в Щукинское училище.

В фильмографии Владимира Симонова более 150 киноролей: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Дама пик», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Чернобыль» и многие другие.

Симонов служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл Шопена («Лето в Ноане»), Отелло в трагедии Шекспира, Полковника («Мадемуазель Нитуш»), Гусара в отставке («Евгений Онегин»), Князя Василия Сергеевича Курагина («Война и мир»). Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета. Артист несколько раз был женат, у него есть две дочери и три сына.