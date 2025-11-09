На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Звезда Театра Вахтангова: умер Владимир Симонов

true
true
true

Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет.

«Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — говорится в сообщении театра.

Будущий народный артист родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. После средней школы переехал в Москву и попробовал поступить в Театральное училище им. Бориса Щукина. Он успешно прошел творческое испытание, но не сдал экзамены по русскому языку и литературе. После этого Симонов вернулся домой и окончил отделение режиссуры народного театра в Куйбышевском институте культуры. Позднее ему все же удалось поступить в Щукинское училище.

В фильмографии Владимира Симонова более 150 киноролей: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Дама пик», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Чернобыль» и многие другие.

Симонов служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл Шопена («Лето в Ноане»), Отелло в трагедии Шекспира, Полковника («Мадемуазель Нитуш»), Гусара в отставке («Евгений Онегин»), Князя Василия Сергеевича Курагина («Война и мир»). Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета. Артист несколько раз был женат, у него есть две дочери и три сына.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами