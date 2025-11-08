В Москве завершилось прощание с телеведущим Юрием Николаевым

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с Юрием Николаевым. Об этом пишет РИА Новости.

Прощание проходило в Большом зале Троекуровского кладбища. Проститься с Николаевым пришли сотни человек, среди которых генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, певица Зара, певец Александр Буйнов и другие.

Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Он вел телепередачи «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Также он снимался в таких фильмах, как «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25» и «Прежде, чем расстаться».

Мужчина скончался 4 ноября на 77-м году жизни после экстренной госпитализации. В последние годы жизни Николаев боролся с онкологическим заболеванием.

В середине октября его госпитализировали с трудностями с дыханием. Журналисты утверждали, что первые симптомы недомогания Николаев почувствовал еще 2 ноября: артист обратился за медицинской помощью из-за не спадающей три дня температуры 37,7°C и сильной слабости. Врачи выявили у телеведущего пониженную сатурацию, но от госпитализации он отказался.

Ранее Игорь Николаев рассказал об особой связи с Юрием Николаевым.